Torna la neve sulle Alpi gli abitanti della Val Badia | Era meglio averla a Natale ma così non mancherà l’acqua

Dopo mesi di assenza, la neve è tornata sulle Alpi e sull’Appennino in questa metà di maggio. La presenza di precipitazioni nevose ha colpito principalmente la zona della Val Badia, dove gli abitanti commentano che sarebbe stato preferibile averla durante il periodo natalizio, anche se la neve attuale garantisce comunque il approvvigionamento idrico delle zone montane. La neve si è accumulata a quote elevate, creando un fenomeno che, seppur non frequente in questo periodo, si verifica occasionalmente nelle alture durante la stagione.

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Sulle montagne delle Alpi e dell’ Appennino è tornata la neve. Un fenomeno non usuale, ma neanche rarissimo in quota, a metà maggio. Tra i residenti di Corvara, in Alta Val Badia, provincia di Bolzano, le reazioni sono diverse per la coltre bianca che venerdì è tornata a coprire copiosamente montagne, strade e prati attorno a quota 1.500 metri. “Era meglio averla a Natale”, sentenzia qualcuno notando come i fenomeni atmosferici non rispettino più il fluire delle stagioni. “Ora gela tutto”, rimarca qualcuno riferendosi alle fioriture degli alberi e alle coltivazioni. Altri abitanti sottolineano come, tuttavia, la nevicata fuori stagione abbia comunque i suoi benefici in annate in cui si sente spesso parlare di siccità: “Non mancherà l’acqua”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna la neve sulle Alpi, gli abitanti della Val Badia: “Era meglio averla a Natale, ma così non mancherà l’acqua” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Einsiedeln in Winter time fairy tale wonderful place. Sullo stesso argomento Meteo, Italia nel pieno del maltempo: freddo, temporali e neve sulle Alpi, poi torna il soleABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia sta attraversando una fase di forte instabilità meteorologica caratterizzata da temporali diffusi, temperature in... Leggi anche: Badia Agnano, gli abitanti chiedono più servizi #Tg2000 - #Maltempo, #nevicata di #maggio in alta #ValBadia #15maggio #Tv2000 @tg2000it x.com