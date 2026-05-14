Vortice ciclonico tra Nord e Sud | neve sulle Alpi e temporali intensi

Un sistema ciclonico si sta spostando tra le regioni settentrionali e meridionali, portando nevicate sulle Alpi e temporali intensi in diverse zone. Le precipitazioni previste interesseranno principalmente le aree montane e alcune pianure, con fenomeni temporaleschi che si intensificheranno nel corso di venerdì e sabato. Il calo delle temperature influenzerà le attività all'aperto nel fine settimana, mentre le condizioni meteorologiche più estreme si concentreranno in specifiche aree del Nord e del Sud.

? Domande chiave Come influenzerà il calo termico le attività all'aperto nel weekend?. Dove colpiranno con più intensità i temporali tra venerdì e sabato?. Perché lo scontro tra masse d'aria diverse mette a rischio la logistica?. Quando inizierà il vero miglioramento dopo il passaggio del vortice?.? In Breve Scontro aria artica e correnti nordafricane causa minimo di bassa pressione sul Mar Ligure.. Temporali intensi hanno già colpito Campania, Molise e Puglia nella giornata di mercoledì 13 maggio.. Settori agricolo e logistico devono monitorare spostamento depressione verso i Balcani dopo il weekend.. Instabilità residua persisterà su tutto il territorio nazionale fino alla soglia del 20 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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