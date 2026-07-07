Durante le giornate più calde, un mini abito a trapezio con silhouette anni ’60 permette di mantenere freschezza e libertà di movimento. Il design corto e ampio evita che il tessuto si attacchi alla pelle, offrendo un’ampia superficie di ventilazione. La forma a trapezio si adatta a diverse silhouette, mentre la lunghezza ridotta ai ginocchi aiuta a ridurre la sensazione di calore.

Life&People.it In questi giorni di canicola la moda diventa prima di tutto una questione di sopravvivenza. Il mini abito a trapezio la risolve con una logica così semplice da sembrare ovvia: basta non toccare il corpo. Svasato dalla spalla, corto, essenziale, staccato dalla pelle come una piccola architettura portatile crea attorno a chi lo indossa una micro-ventilazione naturale che nessun tessuto aderente, per quanto leggero, potrà mai replicare. Il taglio A-line non è un’invenzione dell’estate, è una delle silhouette più studiate della storia della moda. La linea pensata si traccia dalla spalla all’orlo disegnando una A perfetta, senza stringere la vita, senza definire i fianchi, senza toccare il punto di attacco sulle spalle e il bordo del tessuto. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Mini abito a trapezio e la silhouette anni ’60 per combattere il caldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RALPH LAUREN | Spring/Summer 2026 | NEW YORK FASHION WEEK | AnokYyai Full VERTICAL SHOW

Notizie e thread social correlati

Letizia di Spagna, abito sbracciato e scarpe in corda: il look per combattere il caldoDurante l'inaugurazione della Fiera del Libro di Madrid, la regina ha indossato un abito sbracciato e scarpe in corda, scelti per affrontare il caldo.

Leggi anche: Jennifer Lopez e l’abito “Baywatch style”: il trucco del nodo per una silhouette perfetta