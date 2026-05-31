Durante l'inaugurazione della Fiera del Libro di Madrid, la regina ha indossato un abito sbracciato e scarpe in corda, scelti per affrontare il caldo. Il suo look ha attirato l’attenzione, con un vestito leggero e scarpe comode. L’evento si è svolto in una giornata calda, e la presenza della sovrana ha attirato numerosi visitatori. La regina ha salutato il pubblico e ha partecipato alle attività della fiera.

L’inaugurazione della Fiera del Libro di Madrid è un appuntamento al quale Letizia di Spagna non manca mai. Si tratta dell’evento letterario più importante del Paese, al quale la Regina ha dato il via il 29 maggio. È stata celebrata l’85esima edizione presso il suggestivo Parco del Retiro e, come sempre, l’attenzione generale è ricaduta anche sul look della sovrana (oltre che sulla sua nota passione per la lettura). Anche stavolta Letizia non ha deluso, optando per un abito fresco e in tema con la stagione. L’abito blu di Letizia di Spagna. Per l’occasione, la Regina ha scelto un abito smanicato blu dal taglio “halter-neck”, ovvero con una scollatura all’americana e allacciato dietro al collo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, abito sbracciato e scarpe in corda: il look per combattere il caldo

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