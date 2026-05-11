D omenica sera, al Kia Forum di Inglewood, Jennifer Lopez ha ribadito perché sia considerata una delle bussole della moda globale. La popstar ha partecipato al The Roast of Kevin Hart scegliendo una tonalità di rosso vibrante che è già tendenza in vista dell’estate 2026. L’abito, una creazione midi firmata Michael Costello, gioca con volumi scultorei: un nodo centrale sapientemente drappeggiato che definisce la silhouette e uno spacco profondo che dona dinamismo all’intera figura. I momenti cult delle star in passerella. guarda le foto I segreti del look: dagli accessori al “glow”. Il coordinamento stilistico, curato dai fedelissimi Rob Zangardi e Mariel Haenn, ha puntato su un sapiente gioco di richiami.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jennifer Lopez e l’abito “Baywatch style”: il trucco del nodo per una silhouette perfetta

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