Jennifer Lopez e l'abito Baywatch style | il trucco del nodo per una silhouette perfetta

Da iodonna.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

D omenica sera, al Kia Forum di Inglewood, Jennifer Lopez ha ribadito perché sia considerata una delle bussole della moda globale. La popstar ha partecipato al The Roast of Kevin Hart  scegliendo  una tonalità di rosso vibrante che è già tendenza in vista dell’estate 2026. L’abito, una creazione midi firmata Michael Costello, gioca con volumi scultorei: un nodo centrale sapientemente drappeggiato che definisce la silhouette e uno spacco profondo che dona dinamismo all’intera figura. I momenti cult delle star in passerella. guarda le foto I segreti del look: dagli accessori al “glow”. Il coordinamento stilistico, curato dai fedelissimi Rob Zangardi e Mariel Haenn, ha puntato su un sapiente gioco di richiami.🔗 Leggi su Iodonna.it

jennifer lopez e l abito baywatch style il trucco del nodo per una silhouette perfetta
© Iodonna.it - Jennifer Lopez e l’abito “Baywatch style”: il trucco del nodo per una silhouette perfetta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Jennifer Lopez risponde alle critiche sui look audaci: “Sto sempre nuda perché posso permettermelo”La cantante ha zittito chi le contesta l'eccessiva nudità sul palco, l'esibizione del suo corpo: "Se avessi questo fondoschiena, anche tu saresti...

Trova in strada una cassetta del ’68 con scritto “voci dei nonni”, l’appello: “Cerco il proprietario”"L'ho trovata questa mattina, di chi è?", l'appello per ritrovare i proprietari di una musicassetta del 1968.

Argomenti più discussi: Il sundress floreale di Jennifer Lopez è il trend primavera da copiare subito; Office Romance: il trailer del nuovo (bollente) film d'amore Netflix con Jennifer Lopez; #acasadi Jennifer Lopez, la nuova villa da 21 milioni di dollari ispirata a un suo film; Il segreto di Jennifer Lopez nella vasca: La pelle perfetta si crea così, ogni giorno.

jennifer lopez jennifer lopez e lJennifer Lopez torna alle commedie romantiche con Office Romance su NetflixJennifer Lopez è protagonista di Office Romance, la nuova commedia romantica su Netflix. Scopri di più sulla trama e il cast. rumors.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web