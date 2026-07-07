Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Casoria con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una ragazza di 17 anni. Secondo le indagini, avrebbe rivolto minacce di morte, tra cui «Ti devo sparare», e parole che facevano riferimento a un’altra persona, dicendo «Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro». Tra le frasi pronunciate ci sono anche minacce di esposizione in televisione.

«Ti faccio uscire al Tg5. Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro. Ti devo sparare». Sono alcune delle minacce che un 23enne di Casoria avrebbe rivolto a una ragazza di 17 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori. La vicenda ha origine nel settembre 2023, quando i due si conoscono durante una serata tra amici. Un breve scambio di battute, i numeri di telefono e poi più nulla.Dopo oltre un anno, nel dicembre scorso, il giovane torna a contattare la ragazza con messaggi su WhatsApp, Instagram e TikTok. Le propone di fidanzarsi, ma lei rifiuta. Da quel momento i contatti diventano sempre più insistenti e aggressivi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Casoria, giovane arrestato per molestie e minacce ad una ragazza di 17 anni: «Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro»

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