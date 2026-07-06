Gianna Nannini e Marracash sono stati fotografati insieme in pubblico, alimentando le voci su una possibile relazione tra i due. La cantante ha commentato che il sogno americano si è squagliato, riferendosi probabilmente a un cambiamento personale. Marracash si è mostrato accanto a Nannini senza apparire come un semplice collaboratore musicale. La coppia è stata vista in diverse occasioni, suscitando curiosità tra i fan.

E se il sogno americano si è squagliato - parola di Gianna - a raccontarlo oggi non poteva che essere Marracash, l’unico capace di stare accanto a Nannini senza sembrare un featuring di comodo. Perché Marra l’America l’ha già smontata pezzo per pezzo nei suoi dischi, chiedendosi chi voglia ancora essere americano, a parte i rapper. Insieme non fanno una hit, fanno una diagnosi. Lei resta Gianna: ruvida, libera, impossibile da addomesticare. Lui entra senza toglierle ossigeno, aggiungendo una buona quota di disincanto. Sono la coppia dell’estate 2026 che volevamo anche senza saperlo: quella che, invece di regalarci un tormentone, ci restituisce lo specchio di quello che siamo diventati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianna Nannini e Marracash sono la coppia dell’estate 2026 che volevamo (senza saperlo)

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