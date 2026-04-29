Alla Garbatella la nuova opera di Laika che celebra il 25 aprile

Alla Garbatella, è stata inaugurata una nuova opera realizzata dall’azienda di produzione cinematografica Laika, dedicata al 25 aprile. L’opera include una citazione che recita: “E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell’aurora”. L’installazione si inserisce nelle celebrazioni della ricorrenza, senza coinvolgere figure pubbliche o eventi specifici.

“E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell’aurora”. Questo è un verso di “Oltre il ponte” la canzone partigiana scritta da Italo Calvino nel 1959 che accompagna l’ultimo murales realizzato dalla street artist Laika.🔗 Leggi su Romatoday.it

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