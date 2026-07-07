Lamin Saidilly, accusato di aver accoltellato una persona in via Capecelatro, rimane in carcere. Durante un precedente periodo di detenzione in Inghilterra, dopo aver ferito un giovane fuori da un pub a Leeds, ha aggredito due volte le guardie penitenziarie. Le autorità hanno espresso disprezzo per la sua mancanza di rispetto per la vita umana e hanno sottolineato che potrebbe agire di nuovo.

Quando era detenuto in Inghilterra, dopo essere stato arrestato per aver accoltellato un ragazzo fuori da un pub a Leeds, Lamin Saidilly in due occasioni aveva aggredito le guardie penitenziarie. In un caso anche con l’utilizzo di una lama artigianale. Il 22enne è stato dalla polizia per aver ferito in modo gravissimo Gerardo P., informatico di 55 anni, fuori da un bar di via Capecelatro, a San Siro, sabato mattina, rimane in carcere. Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli ti ha convalidato l’arresto ma non ha accolto l’aggravante della premeditazione. Per il giudice, infatti, i testi sequestrati nella sua casa di Conegliano nei quali, a parere della procura, Saidilly «manifesta la volontà di compiere gesti violenti, anche con l’utilizzo di coltelli o lame», potrebbero non avere un univoco significato. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, resta in carcere Lamin, l'accoltellatore di via Capecelatro: «Disprezzo per la vita umana. Può colpire ancora»

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