Lamin Saidilly, 22 anni, ha dichiarato alle forze dell’ordine di aver trovato divertente l’episodio e di ripetere l’azione non appena sarà libero. Sabato, è stato fermato dopo aver accoltellato un uomo in un bar di Milano. Le autorità lo hanno arrestato sul luogo. Saidilly ha espresso questa volontà durante l’interrogatorio, senza mostrare segni di pentimento.

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato sabato dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio. È in condizioni stabili ed è ancora sedato Gerardo P. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di via Capecelatro a Milano: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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Accoltellato a Milano, parla l'aggressore: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»Un uomo di 22 anni è stato fermato dopo aver accoltellato un altro uomo in un bar di Milano.

Temi più discussi: Milano, chi è Lamin Saidilly, l'aggressore di via Capecelatro: arrivato da Conegliano Veneto, da una settimana non contattava la famiglia; Milano, chi è Lamin Saidilly: l'aggressore 22enne che ha accoltellato un passante; Lamin Saidilly, chi è l’accoltellatore di 22 anni sbucato dal nulla ai tavolini del bar: era sparito da casa da una settimana; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato senza motivo un uomo a San Siro.

Se fino a ieri il killer di Milano era solo un originario di Conegliano Veneto, oggi il Corriere ci spieka che il ragazzo fermato è italiano (di 2a generazione di origine gambiana) e che si chiama Lamin Saidilly: tipico nome trevigiano. #RassegneStampaDalRi x.com

Accoltellamento Milano, chi è Laimin Saidilly che ha aggredito uno sconosciuto con 20 colpi: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioMi sono divertito, appena esco lo rifaccio: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato ... ilmessaggero.it

Lamin Saidilly, la fuga dalla casa di Conegliano e le coltellate all'avventore di un bar a Milano: Quel ragazzo dava problemi da anniIl padre dell'aggressore di 22 anni prova a difenderlo: Mio figlio lavorava, mi pare impossibile, è la prima volta che fa un casino del genere ... corrieredelveneto.corriere.it