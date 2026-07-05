Lamin Saidilly parla l’accoltellatore di via Capecelatro a Milano | Mi sono divertito appena esco lo rifaccio

Da milano.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lamin Saidilly, 22 anni, ha dichiarato alle forze dell’ordine di aver trovato divertente l’episodio e di ripetere l’azione non appena sarà libero. Sabato, è stato fermato dopo aver accoltellato un uomo in un bar di Milano. Le autorità lo hanno arrestato sul luogo. Saidilly ha espresso questa volontà durante l’interrogatorio, senza mostrare segni di pentimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato sabato dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano.  Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio. È in condizioni stabili ed è ancora sedato Gerardo P. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

lamin saidilly parla l8217accoltellatore di via capecelatro a milano mi sono divertito appena esco lo rifaccio
© Milano.corriere.it - Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di via Capecelatro a Milano: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

"Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio": parla Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato uno sconosciuto a MilanoIl pubblico ministero ha definito il fatto un tentato omicidio e ha chiesto la convalida dell’arresto di un 22enne fermato dopo aver accoltellato una...

Accoltellato a Milano, parla l'aggressore: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»Un uomo di 22 anni è stato fermato dopo aver accoltellato un altro uomo in un bar di Milano.

Temi più discussi: Milano, chi è Lamin Saidilly, l'aggressore di via Capecelatro: arrivato da Conegliano Veneto, da una settimana non contattava la famiglia; Milano, chi è Lamin Saidilly: l'aggressore 22enne che ha accoltellato un passante; Lamin Saidilly, chi è l’accoltellatore di 22 anni sbucato dal nulla ai tavolini del bar: era sparito da casa da una settimana; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato senza motivo un uomo a San Siro.

lamin saidilly lamin saidilly parla lAccoltellamento Milano, chi è Laimin Saidilly che ha aggredito uno sconosciuto con 20 colpi: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioMi sono divertito, appena esco lo rifaccio: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato ... ilmessaggero.it

lamin saidilly lamin saidilly parla lLamin Saidilly, la fuga dalla casa di Conegliano e le coltellate all'avventore di un bar a Milano: Quel ragazzo dava problemi da anniIl padre dell'aggressore di 22 anni prova a difenderlo: Mio figlio lavorava, mi pare impossibile, è la prima volta che fa un casino del genere ... corrieredelveneto.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web