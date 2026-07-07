Milano Olimpiadi e rendite | chi si prende il valore della città?

A pochi mesi dalla fine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il Villaggio Olimpico di Porta Romana sta iniziando la trasformazione prevista nel progetto originale. L’area, che ha ospitato gli atleti durante le competizioni, sarà convertita in uno dei più grandi studentati convenzionati del paese. La modifica mira a riqualificare l’immobile, sfruttando il valore immobiliare accumulato durante l’evento sportivo.

A pochi mesi dalla conclusione dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, il Villaggio Olimpico di Porta Romana ha iniziato la trasformazione prevista dal progetto originario, pronto a diventare uno dei più grandi studentati convenzionati d’Italia. È una delle eredità più visibili lasciate dalle Olimpiadi, assieme alle infrastrutture e ai grandi interventi di rigenerazione urbana che hanno ridisegnato Milano. C’è una domanda che accompagna tutte le grandi trasformazioni come queste: quando un investimento pubblico contribuisce ad aumentare il valore di una parte della città, chi intercetta quella nuova ricchezza? Il cantiere del Villaggio Olimpico quando ancora i lavori non erano finiti (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

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