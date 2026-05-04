le olimpiadi e il valore dello sport presentato a firenze vincitori e vinti

A Firenze, il 4 maggio 2026, si è svolto un evento dedicato alle Olimpiadi e al significato dello sport. Durante l'incontro, sono stati analizzati aspetti legati alle competizioni sportive e al loro impatto sulla società. Sono stati presentati interventi che hanno approfondito le implicazioni culturali, sociali ed economiche delle Olimpiadi, offrendo uno sguardo più ampio oltre alla semplice dimensione atletica.

Firenze, 4 maggio 2026 – Un approfondimento sulle Olimpiadi oltre lo sport. È quanto è stato presentato a Palazzo Strozzi Sacrati: si tratta di un evento dove hanno preso parte Daniele Masala, giornalista, vincitore di due medaglie d’oro e una d’argento nel pentathlon olimpico e Anna Maria Nicoletti, counselor e psicologa. Masala e Nicoletti hanno scritto un saggio dal titolo “Vincitori e vinti”. Alla presentazione sarebbe dovuto intervenire anche Marcello Marchioni, presidente Assi Giglio Rosso scomparso lo scorso 24 aprile, che il presidente della Regione Eugenio Giani ha ricordato nel significato del saggio di Masala e Nicoletti...🔗 Leggi su Lanazione.it

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