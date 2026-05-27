Il 27 maggio si è verificata un'ondata di caldo in Italia, con diverse città sotto bollino rosso. A Milano, due turisti sono stati ripresi mentre si tuffavano nel Naviglio. Il video mostra le persone che, nonostante le temperature elevate, hanno deciso di immergersi nelle acque del canale. Nessuna altra informazione sulle loro identità o motivazioni è stata resa nota.

Con le prime ondate di calore, arrivano i primi tentativi di refrigerio che, a volte, diventano anche virali. Ad inaugurare la stagione del gran caldo, eccezionalmente a fine maggio, sono due persone che hanno deciso di tuffarsi nelle acque del Naviglio. Un gesto da non emulare perché vige il divieto di balneazione. Tuffo nel Naviglio a Milano Continua la morsa di calore in tutta Italia e che sta caratterizzando gli ultimi giorni di maggio. A causa del caldo, c’è chi ha pensato di trovare refrigerio in modo “alternativo”. È diventato virale un video di due persone che hanno deciso di tuffarsi nella Darsena di Milano. Ad aggiungere i dettagli della notizia diffusa dall’Ansa, Quotidiano Nazionale riporta che sarebbe un turista che, dopo un tuffo con capriola, ha abbozzato anche una nuotata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ondata di calore sull'Italia, bollino rosso in diverse città: a Milano c'è chi si tuffa nel Naviglio, il video

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LItalia nella morsa del caldo: bollino arancione in 12 città

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