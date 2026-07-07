Milano l’accoltellatore gambiano resta in cella Il gip | pronto a uccidere e a rifarlo appena fuori Al vaglio una foto inquietante

Da secoloditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lamin Saidilly, 22 anni, è detenuto in carcere dopo aver inferto circa venti coltellate a un uomo di 55 anni, sabato mattina davanti a un bar in Via Capecelatro, zona San Siro a Milano. Il gip ha dichiarato che l’uomo era pronto a uccidere e avrebbe ripetuto l’azione appena uscito di prigione. È sotto esame anche una foto ritenuta inquietante.

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Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne italo-gambiano che sabato mattina, fuori da un bar di Via Capecelatro, in zona San Siro a Milano, ha colpito con una ventina di coltellate uno sconosciuto di 55 anni. Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, convalidando l’arresto per tentato omicidio aggravato dai futili motivi e disponendo la custodia cautelare in carcere per il rischio di fuga e di reiterazione del reato. Fattori su cui si innesta anche la preoccupazione generata da una foto-profilo su Whatsapp di un guerriero islamico, che desta inquietudine e sospetti. L’accoltellatore di Milano resta in cella. E non ci sono solo le testimonianze dei presenti, a partire dal padre della vittima, intervenuti per bloccare l’aggressione ed evitare il peggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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