Un uomo di 22 anni, gambiano, ha dichiarato alle forze dell’ordine di essersi divertito durante un episodio di accoltellamento avvenuto in un bar di Milano. Dopo l’evento, ha affermato di voler ripetere l’azione in futuro. L’individuo è stato fermato ieri dalle autorità, che hanno raccolto le sue dichiarazioni. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’aggressione o sull’identità della vittima.

" Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio ": è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, il ragazzo "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase", ha aggredito la vittima "dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti" alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio. Sul conto del ragazzo di origini africane è emerso un inquietante precedente risalente al 2023: Saidilly, all'epoca 19enne, era stato fermato a Leeds, in Inghilterra, per aver accoltellato un uomo durante un tentativo di rapina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milano, il gambiano accoltellatore: "Mi sono divertito, esco e lo rifaccio"

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Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio: le parole shock dopo le coltellate a un passante

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