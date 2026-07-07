Investita in bicicletta da un camion in centro a Milano | morta una donna di 67 anni

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 67 anni è deceduta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre pedalava in centro. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo stava svoltando a destra e la ciclista sarebbe finita nell’angolo cieco della cabina di guida. La donna è stata colpita e non ha più ripreso conoscenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 7 luglio 2026 – Il mezzo pesante che svolta a destra. La ciclista che verosimilmente finisce nell'angolo cieco della cabina di guida. Una donna è morta così all’età di 67 anni. L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 12.30 di martedì 7 luglio in via Colleoni angolo Gattamelata, in zona CityLife. All’arrivo dei soccorsi la donna era ancora viva, seppure in gravissime condizioni. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaprima-il-sorpasso-poi-lo-8844c63c   La dinamica.   La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza: stando ad alcune tracce sull'asfalto rilevate dalla polizia locale, è probabile che la ciclista stesse procedendo nella stessa direzione dell'autocarro e che sia stata travolta durante la svolta a destra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

investita in bicicletta da un camion in centro a milano morta una donna di 67 anni
© Ilgiorno.it - Investita in bicicletta da un camion in centro a Milano: morta una donna di 67 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Settala, donna di 74 anni investita da un camion nel parcheggio di una logisticaUna donna di 74 anni è stata investita da un camion nel parcheggio di un centro logistico nella mattinata di venerdì 5 giugno.

Crespiatica, investita in bicicletta: gravissima donna di 69 anniUna donna di 69 anni è stata investita in bicicletta a Crespiatica e si trova in condizioni gravissime all’ospedale di Lodi.

Temi più discussi: Incidente a Castelceriolo, anziana in bicicletta travolta e uccisa da un furgone; Travolta sulle strisce a Malo: ragazzina sbalzata per dieci metri; Pontecagnano, donna investita da un camion mentre era in biclietta; Investita tra due autobus dopo il concerto di Pezzali: donna in gravi condizioni.

investita in bicicletta daBambina investita da una bici, poi la rissa: tre feriti sul lungomareInveste accidentalmente una bambina in bici, poi la rissa sul lungomare: tre feriti nella colluttazione tra i presenti ... ilcrotonese.it

Donna in bici investita da un camionLe forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica ... ilfattovesuviano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web