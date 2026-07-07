Investita in bicicletta da un camion in centro a Milano | morta una donna di 67 anni

Notizia in breve

Una donna di 67 anni è deceduta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre pedalava in centro. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo stava svoltando a destra e la ciclista sarebbe finita nell’angolo cieco della cabina di guida. La donna è stata colpita e non ha più ripreso conoscenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare.