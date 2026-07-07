Investita in bicicletta da un camion in centro a Milano | morta una donna di 67 anni
Una donna di 67 anni è deceduta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre pedalava in centro. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo stava svoltando a destra e la ciclista sarebbe finita nell’angolo cieco della cabina di guida. La donna è stata colpita e non ha più ripreso conoscenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare.
Milano, 7 luglio 2026 – Il mezzo pesante che svolta a destra. La ciclista che verosimilmente finisce nell'angolo cieco della cabina di guida. Una donna è morta così all’età di 67 anni. L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 12.30 di martedì 7 luglio in via Colleoni angolo Gattamelata, in zona CityLife. All’arrivo dei soccorsi la donna era ancora viva, seppure in gravissime condizioni. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaprima-il-sorpasso-poi-lo-8844c63c La dinamica. La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza: stando ad alcune tracce sull'asfalto rilevate dalla polizia locale, è probabile che la ciclista stesse procedendo nella stessa direzione dell'autocarro e che sia stata travolta durante la svolta a destra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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