Milano investita in bicicletta da un camion | morta 67enne

Una donna di 67 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta a Milano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, nella zona Fiera. La vittima è stata colpita da un veicolo pesante condotto da un uomo di 33 anni. Sul posto, sono intervenuti i soccorsi, ma la donna è deceduta poco dopo l’incidente.

Incidente stradale mortale, poco prima delle ore 13, a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Fiera. La vittima, Laura Ghirardi di 67 anni, era in bicicletta ed è stata investita da un mezzo pesante guidato da un uomo di 33 anni. La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce., La polizia locale sta cercando di risalire alla dinamica dell'incidente mortale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Dramma all'incrocio: muore ciclista 67enne travolta da un camion

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