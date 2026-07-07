Un conduttore è stato aggredito in strada da tre giovani a Milano. L’uomo ha riferito di aver reagito e di aver rischiato grosso. L’aggressione non sarebbe avvenuta per un orologio, ma il conduttore ha detto che il vecchio Omega di suo padre era solo un pretesto. L’episodio è avvenuto durante la notte. Nessuna altra informazione su eventuali feriti o dettagli dell’identificazione dei giovani.

“Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. Per uno zaino. Una valigia”. Così Federico Quaranta, conduttore e speaker radiofonico, ha raccontato sui social network l’aggressione subita la scorsa notte in strada a Milano. Quaranta stava rientrando a casa quando è stato aggredito da una baby gang che ha tentato di portargli via lo zaino e un orologio. Attraverso la sua pagina Instagram il conduttore ha rassicurato tutti sulle sue buone condizioni di salute, ma ha raccontato di essersi difeso dall’aggressione, rischiando grosso: “Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, é andata bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Milano, il conduttore Federico Quaranta aggredito in strada da una banda di ragazzini: "Ho reagito e ho rischiato grosso"

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