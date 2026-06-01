Un giovane è stato aggredito da alcuni ragazzi al porto di Iseo. Secondo quanto riferito, il giovane aveva richiamato alcuni ragazzi di seconda generazione che erano saliti su alcune barche ormeggiate. L'aggressione ha coinvolto più persone e si è verificata in un'area frequentata da persone che si trovavano vicino alle imbarcazioni. La vittima ha riportato di aver rischiato conseguenze gravi durante l'episodio.

Il giovane ha richiamato alcuni ragazzi di seconda generazione che erano saliti su alcune barche ormeggiate. "Mi hanno accerchiato e stavano per aggredirmi. Mi sono salvato grazie all'intervento di un ragazzo che li ha fermati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredito dai maranza al porto di Iseo: "Ecco cos'ho rischiato"

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Capezzone vs maranza: confronto a Dritto e rovescio

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Valditara dice una cosa di puro buon senso: se un professore viene aggredito da un maranza e non denuncia, sbaglia. Fine. In un Paese che spesso giustifica tutto e tutti, apprezzo sentire qualcuno che dà un'idea un po' diversa della pubblica istituzione italia x.com

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