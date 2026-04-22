Un episodio di cronaca si è verificato nel parcheggio di una città del Nord Italia, dove un uomo è stato ucciso. Un ragazzo di sedici anni ha raccontato di essere stato aggredito e di aver reagito. La versione fornita dal minorenne è stata subito ascoltata dagli investigatori, che hanno raccolto elementi verificabili e dettagliati. La dinamica e le circostanze dell’accaduto sono ora al centro delle indagini in corso.

Pavia, 22 aprile 2026 – “Subito ha parlato e ha fornito elementi riscontrabili e circostanziati”. Gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, che assistono il 16enne in stato di fermo per l ’ omicidio del 25enne Gabriele Vaccaro nella notte tra sabato e domenica, smentiscono il silenzio del minore. Ma il ragazzo avrebbe fornito una versione diversa da quella finora emersa. Pur confermando la prima provocazione da parte del gruppo del minorenne, rivolta alla vittima e ai due amici diretti al parcheggio dell’area Cattaneo, nella versione fornita dal 16enne accusato dell’omicidio la colluttazione sarebbe stata un’aggressione, ma da parte degli altri tre giovani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gabriele Vaccaro, ammazzato nel parcheggio e la nuova versione del sedicenne: “Io aggredito. E ho reagito”

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