Milano giovani assolti I giudici | Arresti violenti

A Milano, i giovani coinvolti negli scontri sono stati assolti. I giudici hanno chiarito che non si trattava di un attacco coordinato, come affermato dalla polizia, ma di una protesta senza armi o strumenti offensivi. Secondo la sentenza, i ragazzi contestavano le forze dell’ordine e non hanno commesso atti violenti o aggressivi. Nessuna accusa di violenza organizzata o uso di strumenti offensivi è stata confermata dal tribunale.

Nessun «attacco coordinato», come sosteneva la polizia, ma solo tutt’al più un atto di «protesta» dei «ragazzi che contestavano l’operato» delle forze dell’ordine senza «armi o strumenti atti all’offesa». È quanto scrive il tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto» emessa a maggio nei confronti di sei giovani fermati ad ottobre 2025 da tre poliziotti che li accusarono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I sei giovani passarono una notte in camera di sicurezza dopo che un residente aveva segnalato di aver visto alcune persone imbrattare un muro. Vennero arrestate in tutto 13 persone ma la corte ha potuto ricostruire i fatti dalla visione dei filmati acquisiti. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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