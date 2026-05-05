Bancarotta della cooperativa per i giudici non c' è frode | assolti gli ex vertici

Si è conclusa con l’assoluzione di tutti e quattro gli imputati la vicenda giudiziaria riguardante il fallimento della Cooperativa C. Dopo un lungo procedimento, i giudici hanno stabilito che non ci sono elementi sufficienti per configurare una frode da parte degli ex vertici. La sentenza chiude così un’udienza che ha visto coinvolti diversi soggetti e ha portato alla definizione di un procedimento che si era protratto nel tempo.

Si è chiusa con una pronuncia di assoluzione per tutti e quattro gli imputati la complessa vicenda giudiziaria legata al crac della Cooperativa C.P.L. Umbria, finita in liquidazione coatta amministrativa nell'ottobre del 2013.La Procura di Perugia aveva contestato ai soci-lavoratori ed ex vertici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Foggia, frode fiscale e bancarotta: arrestato il rappresentante legale di una cooperativaIl Gruppo della Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla locale Autorità Giudiziaria... Guardia di Finanza Foggia: arrestato il legale rappresentante di una cooperativa per frode fiscale e bancarottaGUARDIA DI FINANZA FOGGIA: ARRESTATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA COOPERATIVA PER FRODE FISCALE E BANCAROTTA. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Frode fiscale e bancarotta: arrestato a Foggia il rappresentante di una cooperativa; Teramo: bancarotta fraudolenta, sequestrati 7 immobili per 1,4 mln; Truffa fiscale, rush finale del processo per Giuseppe Scozzari; Frode da 166 milioni nella logistica per Gdo in Campania. Maxi frode della logistica, inchiesta bis per bancarotta dopo il crac di PostalcoopIl tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società legata al bar sotto i portici. Licenziati quasi mille lavoratori ... torino.repubblica.it Daniela Santanchè, nuova inchiesta per bancarotta a carico della ministra: nel mirino il fallimento di BioeraMILANO - La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la ... ilgazzettino.it Leggi su Tgr Abruzzo Bancarotta, sequestrati sette immobili Operazione della Guardia di Finanza di Giulianova: le proprietà erano di una società immobiliare fallita - facebook.com facebook