A La Paz si sono verificati scontri violenti e saccheggi, portando all’arresto di 127 persone. Le proteste coinvolgono sostenitori di Evo Morales e si sono intensificate nel corso delle ultime ore. Il governo ha iniziato a prendere misure per contenere la situazione e ridurre il rischio di un colpo di Stato. Le forze dell’ordine sono state dispiegate in diverse zone della città per cercare di mantenere l’ordine pubblico. La situazione rimane tesa, con tensioni ancora presenti nelle strade principali.

? Domande chiave Chi sta coordinando le proteste insieme ai sostenitori di Evo Morales?. Come può il governo gestire il rischio di un colpo di Stato?. Perché gli Stati Uniti accusano la criminalità organizzata di manipolare le proteste?. Quali conseguenze avrà l'intervento dell'OSA sulla stabilità del governo Paz?.? In Breve Proteste scatenate dopo le elezioni dell'8 novembre tra agricoltori e sostenitori di Evo Morales.. Il comandante Mirko Sokol condanna i criminali coinvolti nei disordini a La Paz.. L'Unione Europea e le ambasciate di Germania, Spagna, Francia, Italia e Svezia chiedono dialogo.. Christopher Landau definisce il tentativo di colpo Stato un'alleanza tra politica e criminalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, caos a La Paz: 127 arresti tra saccheggi e scontri violenti

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