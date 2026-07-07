milano equatoriale

A Milano si sono sollevate polemiche riguardo alla presenza di banani e palme in piazza Duomo, con molti che hanno criticato la loro coerenza rispetto al clima cittadino e al patrimonio arboreo locale. La discussione ha coinvolto cittadini e associazioni che hanno espresso dubbi sulla compatibilità di queste piante con l’ambiente milanese. Nessuna decisione è stata ancora presa, mentre le polemiche sono proseguite sui social e nelle riunioni pubbliche.

C'erano una volta le polemiche sui banani e sulle palme di piazza Duomo, quando in tanti si chiedevano cosa mai c'entrassero con la città, il suo clima e il patrimonio arboreo padano così lontano da latitudini equatoriali. Il dibattito sull'aiuola "caraibica" davanti alla cattedrale, che ha poi cambiato volto due anni fa, sarà tramandato a posteri e pronipoti come una storia quasi leggendaria al pari delle immagini della maxi nevicata del 1985, ai racconti favolistici di temperature che scendevano incredibilmente sotto zero d'inverno, di gelate e nebbioni che caratterizzavano la città per settimane di fila in inverno. Ormai dobbiamo rassegnarci, e stiamo iniziando a capirlo: a Milano e nel resto d'Italia il cambiamento climatico si concretizza in estati sempre più tropicali e secche e in inverni con nevicate sporadiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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