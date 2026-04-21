Guinea Equatoriale il Paese attende Papa Leone

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Guinea Equatoriale, un paese africano ex colonia spagnola, si prepara ad accogliere Papa Leone. La nazione, a maggioranza cristiana, è guidata da un presidente al potere da quasi cinquant’anni. La visita del Papa rappresenta un evento di rilievo nel piccolo stato, che si trova sotto l’attenzione internazionale per questa occasione. La popolazione attende con interesse l’arrivo del pontefice, che si svolgerà presto nel paese.

Nella Guinea Equatoriale per conoscere il piccolo paese africano, ex colonia spagnola, a maggioranza cristiana e guidato dal suo presidente, al potere da quasi cinquant’anni. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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