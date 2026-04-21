Papa Leone XIV ha raggiunto la Guinea Equatoriale, completando l’ultima tappa del suo viaggio in Africa. Prima di arrivare nel paese, ha visitato l’Algeria, il Camerun e l’Angola. La visita del pontefice nel paese africano segue il suo soggiorno in altre nazioni del continente durante lo stesso viaggio.

Papa Leone XIV è arrivato in Guinea Equatoriale per l’ultima tappa del suo viaggio in Africa, dopo Algeria, Camerun e Angola. Prevost è atterrato a Malabo 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II nel 1982, accolto da migliaia di fedeli. Durante questo tour continentale di 11 giorni non sono mancati gli appelli alla pace che hanno scatenato una faida con Donald Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Papa Leone XIV arriva in Guinea Equatoriale, accolto dal presidente Obiang

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