A Milano, il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che impone corsi anti-discriminazione obbligatori per i dipendenti comunali che lavorano con il pubblico. La misura, presentata da un consigliere del PD, prevede una formazione supplementare su temi di inclusione. Alcuni rappresentanti hanno criticato l'iniziativa, parlando di possibile indottrinamento. La discussione si è concentrata sulla questione dell'insegnamento e dell'educazione dei dipendenti pubblici.

A Palazzo Marino lo scontro sull’inclusione si accende e si sposta sul piano della formazione. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato una delibera presentata da Michele Albiani (PD), che introduce una formazione aggiuntiva per tutti i dipendenti comunali a contatto con il pubblico. L’obiettivo è la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni. Il provvedimento, inoltre, include anche la polizia locale ma con qualche differenza. Per loro, infatti, sono previsti moduli specifici su de-escalation e gestione delle fragilità. La maggioranza ha approvato il testo con 24 voti favorevoli e 8 contrari, ma l’opposizione di centrodestra è già sul piede di guerra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Milano, corsi anti-discriminazione obbligatori per i dipendenti comunali: qualcuno grida all’indottrinamento

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