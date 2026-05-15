Darderi preso a pallate da Ruud qualcuno dagli spalti grida abbiamo pagato

Da ilnapolista.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi si è ritirato durante la semifinale degli Internazionali di tennis di Roma, senza completare il match contro Ruud. Durante il secondo set, il giocatore è stato colpito più volte da battute del rivale, mentre alcuni spettatori dagli spalti hanno urlato “abbiamo pagato”. La partita si è interrotta prima che il risultato fosse deciso, segnando la fine dell’esperienza del tennista nel torneo.

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È finita l’avventura di Luciano Darderi agli Internazionali di tennis di Roma. La semifinale di fatto non l’ha giocata. Il norvegese Ruud, come si dice nel gergo tennistico – lo ha preso a pallate. L’italia-argentino aveva le gambe che non andavano. Probabilmente fiaccato dalle due rimonte contro Zverev e Jodar (quella contro lo spagnolo è stata una rimonta notturna). Di fatto non ha mai giocato. Non è mai riuscito a entrare in partita né fisicamente né mentalmente. Era svuotato. Ci ha anche provato in qualche game. Ma è poi finita 6-1 6-1 per il norvegese che attende il vincente tra Sinner e Medvedev. Verosimilmente Sinner. Tra il pubblico qualcuno ha gridato “abbiamo pagato”: una protesta per la mancata partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Darderi preso a pallate da Ruud, (qualcuno dagli spalti grida “abbiamo pagato”)
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