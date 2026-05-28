A Milano, molte famiglie, imprese e dipendenti comunali sono sospesi a causa delle difficoltà nella gestione dell’urbanistica. La situazione viene definita ancora più grave rispetto alle dichiarazioni del sindaco, con un sistema che risulta paralizzato e in grado di mettere in crisi le attività quotidiane di chi vive e lavora in città.

Milano, 28 maggio 2026 – “Prendiamo atto delle parole del Sindaco Giuseppe Sala riguardo alla 'vita infernale' vissuta dai dipendenti della Direzione Urbanistica, ma a Milano la realtà è ancora più drammatica: oggi siamo di fronte a famiglie sospese, società sospese e impiegati sospesi. Un intero sistema cittadino e' paralizzato”. È quanto scrive in una nota Filippo Maria Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese, commentando le ultime dichiarazioni del primo cittadino in merito alle proteste dei lavoratori del Comune. “Comprendiamo le difficoltà umane e professionali dei tecnici comunali che si trovano a firmare atti in un clima di profonda incertezza giudiziaria - ha continuato Borsellino - ma la solidarietà espressa dal Sindaco non basta più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, Famiglie Sospese contro Sala: “Vita infernale dei dipendenti comunali? A Milano sistema paralizzato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglie sospese, il tempo delle scuse è finito !

Notizie e thread social correlati

"A Milano sistema paralizzato": la rabbia delle famiglie dopo le dichiarazioni di Sala sulla "vita infernale" dei dipendenti comunaliA Milano, molte famiglie sono rimaste senza lavoro e senza reddito, mentre i dipendenti comunali della Direzione urbanistica continuano a lavorare in...

Urbanistica, le Famiglie sospese portano un dossier in procuraIl 20 marzo 2026 a Milano, le Famiglie sospese hanno consegnato un dossier in procura che riassume le storie di persone considerate vittime...

Temi più discussi: Giustizia riparativa: per Appc è la via maestra per sbloccare i cantieri a Milano; Piano Casa e affitti con prezzi accessibili, la mossa della Giunta: bando per un palazzo in via Trivulzio; Forze dell’ordine, cantieri nelle sedi sul piatto 4 milioni per la caserma; Futuro Nazionale sbarca in Regione: Se sarà possibile collaborare, bene. Altrimenti buona fortuna a Fontana.

Urbanistica, Famiglie Sospese contro Sala: Vita infernale dei dipendenti comunali? A Milano sistema paralizzatoIl portavoce del Comitato, Filippo Borsellino, risponde al sindaco con una nota, in riferimento alle recenti dichiarazioni dopo le proteste dei lavoratori della Direzione Urbanistica del Comune ... ilgiorno.it

A Milano sistema paralizzato: la rabbia delle famiglie dopo le dichiarazioni di Sala sulla vita infernale dei dipendenti comunaliFilippo Borsellino, portavoce del Comitato, risponde al sindaco Beppe Sala con una nota, in riferimento alle recenti dichiarazioni sulle proteste dei lavoratori del Comune di Milano ... milanotoday.it