Milano ciclista travolta da tir a Milano | i rilievi dell' incidente

Poco prima delle 13 a Milano, un incidente ha coinvolto una ciclista di 67 anni, investita da un tir all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni. La donna è stata portata in codice critico all’ospedale Niguarda. I rilievi dei carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(LaPresse) Incidente stradale poco prima delle 13 a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni. Una donna di 67 anni, in bicicletta, Ã¨ stata investita da un mezzo pesante ed Ã¨stata trasportata, in condizioni critiche, allâ??ospedale Niguarda. La Polizia Locale Ã¨ sul posto e sta cercando di risalire alla dinamica dellâ??incidente. Secondo una prima ricostruzione, il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra all'incrocio del semaforo con via Gattamelata quando ha investito la ciclista. Dai primi accertamenti, non Ã¨ chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure viaggiasse lungo via Colleoni a fianco dellâ??autocarro. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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