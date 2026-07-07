Una donna di 67 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion mentre pedalava in bicicletta in zona Fiera a Milano. È stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, dove è morta poco dopo.

Una donna di 67 anni è morta, a Milano, dopo essere stata investita in bicicletta da un mezzo pesante in zona Fiera. La donna, trasportata dal 118 all'ospedale in condizioni gravissime, è deceduta a Niguarda. Secondo la polizia locale il camion, svoltando a destra, non l'ha vista. L'incidente mortale è avvenuto alle 12:45 di martedì 7 luglio all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni. Secondo una prima ricostruzione il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra al semaforo con via Gattamelata quando ha investito la ciclista. Ancora non è chiaro se la donna in bici stesse pedalando a fianco del mezzo pesante nella stessa direzione, o se stesse attraversando l'incrocio tangenzialmente al camion, sulle strisce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milano, ciclista muore dopo essere stata travolta da un camion

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