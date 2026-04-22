Travolta da un Tir dopo l' incidente mortale in via dell' Arsenale si riaccende la polemica sugli imbarchi

Lunedì mattina, una donna è stata investita e uccisa da un Tir in via dell'Arsenale. L’incidente ha suscitato nuovamente discussioni sui controlli e le misure di sicurezza negli imbarchi del porto, dopo che altri episodi simili avevano già attirato l'attenzione. La vicenda ha portato all’attenzione pubblica le problematiche legate alla sicurezza in quella zona della città.

L'incidente che lunedì mattina ha portato alla morte di Ornella Manzella, travolta da un Tir in via dell'Arsenale, riaccende i riflettori sul tema degli imbarchi al porto e della sicurezza in quella zona della città. Da lì infatti transitano i mezzi pesanti e spesso si creano lunghe code di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Travolta e trascinata da un Tir in via dell'Arsenale, donna di 46 anni muore in un incidenteInvestita da un Tir in via dell'Arsenale, una donna di 46 è morta alcune ore dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. Incidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due personeIncidente mortale nel tratto maledetto dell'autostrada A4: un'auto finisce sotto un Tir. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Travolta e trascinata da un Tir in via dell'Arsenale, donna di 46 anni muore in un incidente; Donna di 86 anni travolta e uccisa da un tir: l’autista non se ne accorge e prosegue; Palermo, morta la donna che era stata travolta da un tir; Arezzo, morì in ambulanza travolta da un tir: la mamma di Giulia incontrerà il camionista che si filmava al volante. Donna travolta e trascinata per diversi metri da un tir a Palermo: muore dopo ore in ospedaleUna donna di 46 è morta dopo essere stata travolta e trascinata per diversi metri da un tir a Palermo: la vittima è Ornella Manzella ... fanpage.it Travolta e trascinata da un Tir in via dell'Arsenale, donna di 46 anni muore in un incidenteOrnella Manzella è deceduta la scorsa notte in ospedale poche ore dopo il terribile impatto. Indaga la polizia municipale ... palermotoday.it Laigueglia, coppia travolta da moto mentre attraversa la strada - facebook.com facebook Una donna di 46 anni è morta travolta da un tir a #Palermo. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona del porto. La donna è stata trascinata sotto le ruote dell'autoarticolato diretto verso il porto. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. x.com