Travolta e trascinata da un Tir in via dell' Arsenale donna di 46 anni muore in un incidente

Una donna di 46 anni è deceduta dopo essere stata investita da un tir in via dell'Arsenale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e, a causa delle ferite riportate, la donna è stata trasportata in ospedale, dove è morta alcune ore più tardi. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Investita da un Tir in via dell'Arsenale, una donna di 46 è morta alcune ore dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. La vittima è Ornella Manzella. Sull'incidente, avvenuto ieri mattina non lontano dai cantieri navali, stanno indagando gli agenti della polizia municipale per capire la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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