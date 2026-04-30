Un giovane di 25 anni ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto nella notte tra il 29 e il 30, quando la sua auto è stata travolta da bobine cadute da un camion. Due giorni dopo l'incidente, il ragazzo è deceduto in ospedale. La fidanzata che si trovava a bordo dell’auto si trova in condizioni gravi. L’incidente si è verificato a Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

MONTEGROTTO TERME (PADOVA) - Le enormi bobine cadute da un camion e che hanno travolto la sua auto non hanno lasciato scampo a Pietro Bellato, 25enne di Montegrotto morto la notte tra 29 e 30 aprile dopo essere rimasto coinvolto in un tremendo incidente martedì lungo l'autostrada A1 in provincia di Siena. Stava tornando da una vacanza insieme alla fidanzata 24enne, rimasta gravemente ferita. L'incidente I due giovani padovani viaggiavano lungo la A1 in direzione nord per tornare a casa quando, nel tardo pomeriggio all'altezza di Sinalunga, in Toscana, un camion che viaggiava in direzione opposta ha perso un pesante carico di bobine, finite addosso all'auto della coppia.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pietro Bellato muore a 25 anni due giorni dopo l'incidente: la sua auto è stata travolta dalle bobine cadute da un camion. Grave la fidanzata

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