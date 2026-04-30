È Anila Kurçani la ciclista morta travolta da un camion

Mercoledì mattina, in via Vittorio Veneto a Bolzano, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una ciclista. La donna è stata investita da un camion e ha perso la vita sul posto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi e le verifiche del caso. La vittima è identificata come Anila Kurçani.

È Anila Kurçani la donna che mercoledì mattina, 29 aprile 2026, ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto in via Vittorio Veneto a Bolzano.La donna, che aveva solo 46 anni, stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stata travolta e uccisa da un camion in corsa. Secondo le prime.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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