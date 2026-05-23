Si chiamava Alena Baloshka la ciclista investita e uccisa da un camion dei rifiuti nel Milanese

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ciclista è stata investita e uccisa da un camion dei rifiuti nel Milanese. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Varese, dove è deceduta poco dopo il ricovero. La vittima si chiamava Alena Baloshka. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

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La donna, per le gravissime ferite riportate era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, in cui è giunta in gravissime condizioni e in cui è deceduta poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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