Si chiamava Alena Baloshka la ciclista investita e uccisa da un camion dei rifiuti nel Milanese

Notizia in breve

Una ciclista è stata investita e uccisa da un camion dei rifiuti nel Milanese. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Varese, dove è deceduta poco dopo il ricovero. La vittima si chiamava Alena Baloshka. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.