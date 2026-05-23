Si chiamava Alena Baloshka la ciclista investita e uccisa da un camion dei rifiuti nel Milanese
Una ciclista è stata investita e uccisa da un camion dei rifiuti nel Milanese. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Varese, dove è deceduta poco dopo il ricovero. La vittima si chiamava Alena Baloshka. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.
La donna, per le gravissime ferite riportate era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, in cui è giunta in gravissime condizioni e in cui è deceduta poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Travolta da un camion dei rifiuti: morta Alena BaloshkaÈ morta in ospedale Alena Baloshka, la donna di 64 anni morta dopo essersi scontrata con un camion della nettezza urbana a Rescaldina all’alba di...
Incidente nel Milanese, travolta da un camion dei rifiuti: gravissimaUna ciclista di 64 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un camion dei rifiuti in via Prealpi a Rescalda (frazione di Rescaldina,...