Ciclista investita da un camion a Milano | una 67enne è in gravissime condizioni

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano, 7 luglio 2026 – Il mezzo pesante che svolta a destra. La ciclista che verosimilmente finisce nell'angolo cieco della cabina di guida. L' investimento di una donna di 67 anni, soccorsa in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 12.30 di martedì 7 luglio in via Colleoni angolo Gattamelata, in zona CityLife. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaprima-il-sorpasso-poi-lo-8844c63c   La dinamica.   Stando a una prima ricostruzione degli agenti del Radiomobile della polizia locale, il camion arrivava da via Colleoni e all'incrocio semaforizzato ha svoltato a destra con il verde. Proprio in quel momento, la ciclista stava attraversando la strada sulle strisce, pure lei con il verde per i pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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