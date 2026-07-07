Milano accoltellato davanti ad un bar il gip | ‘Inquietante e insensato’

Da ildifforme.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato l’arresto di un ragazzo di 22 anni accusato di aver accoltellato un uomo di 55 anni davanti a un bar. L’episodio è avvenuto in modo improvviso e alle spalle della vittima, senza che ci fossero segnali premonitori. Il gip ha definito l’azione come inquietante e insensata, e ha disposto il mantenimento della misura cautelare. La vicenda è ancora sotto indagine.

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Il gip di Milano Luigi Iannelli ha convalidato l’arresto del 22enne che avrebbe accoltellato un 55enne improvvisamente e alle spalle. Il gip ha descritto il fatto come “a dir poco eccentrico e apparentemente insensato” Resta in carcereLamin Saidilly, il 22enne di origine gambiana che avrebbeaccoltellato improvvisamente un 55enne davanti ad un bar, senza un apparente motivo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’uomo non dovrebbe più essere in pericolo di vita e l’indagato è ora accusato di tentato omicidio. La vittima sarebbe stata raggiunta da circa venti fendenti nella mattinata di sabato ed era stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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