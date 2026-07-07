Accoltellato fuori da un bar a Milano Lamin Saidilly resta in carcere Gip | Incapace di controllarsi può rifarlo

Da iltempo.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con circa venti fendenti fuori da un bar in via Capecelatro, zona San Siro a Milano. Il 22enne accusato dell'aggressione è rimasto in carcere dopo che il gip ha deciso di mantenere la detenzione, ritenendo che fosse incapace di controllarsi e potesse commettere altri reati. L'aggressione è avvenuta sabato mattina e l’uomo ferito è stato soccorso.

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Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne che sabato mattina, fuori da un bar di via Capecelatro, in zona San Siro a Milano, ha colpito con una ventina di coltellate uno sconosciuto di 55 anni. Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, convalidando l'arresto per tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Aggravante, quest'ultima, non riconosciuta la gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Saidilly per il rischio di fuga e di reiterazione del reato. Era stato lo stesso 22enne a dire ai poliziotti, mentre veniva bloccato sabato mattina: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Accoltellato fuori da un bar a Milano, Lamin Saidilly resta in carcere. Gip: "Incapace di controllarsi, può rifarlo"
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