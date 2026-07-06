Milan Top News | sbarca Amorim svolta Gila e gli annunci shock su bilancio e Giménez

Da pianetamilan.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha annunciato l’ingaggio di un nuovo centrocampista, mentre un ex attaccante ha lasciato la squadra in vista di una svolta. Sono stati comunicati anche aggiornamenti sul bilancio e sul futuro di un difensore, con annunci ufficiali previsti prossimamente. La settimana inizia con una serie di mosse che riguardano il mercato e la gestione finanziaria del club, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o le cifre.

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Lunedì 6 luglio 2026 segna l'inizio di una settimana cruciale per il presente e il futuro del Milan. Tra l'arrivo sotto il Duomo del nuovo condottiero tecnico, le grandi manovre per ridisegnare la linea difensiva, i nodi intricati del reparto offensivo e la pubblicazione dei dati finanziari del club, la dirigenza rossonera si trova a un bivio storico per programmare la stagione del definitivo rilancio. Ecco a voi le Top News della mattina di oggi, selezionate e analizzate per voi dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. L'era Rúben Amorim ha inizio: il programma dei primi giorni a Milano. L'attesa è finalmente finita: nel primo pomeriggio odierno, intorno alle ore 14:00, Rúben Amorim è sbarcato ufficialmente all'aeroporto di Linate Prime ( leggi qui le sue dichiarazioni integrali ai nostri microfoni). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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