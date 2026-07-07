Il Milan ha annunciato il calendario delle amichevoli per la prossima stagione, con la prima partita che richiama ricordi suggestivi. Ieri è arrivato il nuovo tecnico, Ruben Amorim, che ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali. L’annuncio del calendario apre ufficialmente la fase preparatoria del club per il campionato 2026-27. La prima amichevole si svolgerà in una località ancora da definire e coinvolgerà diverse squadre di livello internazionale.

L’arrivo di Ruben Amorim nella giornata di ieri, con tanto di prime dichiarazioni da nuovo tecnico rossonero, ha di fatto schiuso le porte alla stagione 202627 del Milan. Sono tanti gli interrogativi che accompagnano proprietà e allenatore, nella speranza che si decida di costruire una rosa capace di rispettare i dettami tattici del portoghese, al quale spetterà il compito di condurre l’intero ambiente milanista al riscatto dopo le ultime sfortunate stagioni. La squadra si radunerà il 12 luglio al centro sportivo di Milanello per i test di rito, appena ventiquattro ore prima dell’inizio degli allenamenti. I reduci dal mondiale si aggregheranno solo nei giorni successivi, ma, ugualmente, Amorim potrà trarre indicazioni dalle prime sgambate dei suoi uomini. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Milan, svelato il calendario delle amichevoli: la prima evoca ricordi suggestivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER E MILAN CALENDARIO E PRONOSTICO

Notizie e thread social correlati

Juventus, tournée in giro per il mondo: ufficiale il calendario delle amichevoli estiveLa Juventus ha annunciato il calendario delle amichevoli estive per la stagione 2026/27.

Softball, svelato il calendario dell’Italia nella prima fase dei MondialiL’Italia ha conosciuto il calendario della prima fase dei Mondiali di softball 2026-2027.

Temi più discussi: Atlético de Madrid, svelato il calendario della LaLiga 2026/27; Milan Primavera svelato il calendario della stagione 2026 2027 | tutti gli impegni dei rossoneri; Real Madrid verso il debutto in Liga posticipato a causa del calendario dei Mondiali; Dopo i festival estivi già annunciati, Shiva aggiunge nuove date nei palasport dopo il sold out di Napoli, Roma e Bari.

Milan Primavera, svelato il calendario del campionato 2026/27: ecco tutti i match dei rossoneriMilan Primavera, ecco il calendario ufficiale per il campionato 2026/27: tutti i match dei giovani rossoneri È stato ufficialmente reso noto il calendario del campionato Primavera 1 2026/27. La stagio ... msn.com

Calendario Milan, l’esordio in Serie A di Amorim domenica 23 agosto! Svelate le date delle prime cinque giornateCalendario Milan, l’esordio in Serie A di Amorim domenica 23 agosto! La Lega ha svelato anticipi e posticipi dei primi cinque turni La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi per le prime ... msn.com