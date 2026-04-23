Softball svelato il calendario dell’Italia nella prima fase dei Mondiali

L’Italia ha conosciuto il calendario della prima fase dei Mondiali di softball 2026-2027. La WBSC ha ufficializzato le date e le partite del Gruppo A, che si svolgeranno a Praga dal 16 al 20 giugno. La squadra italiana affronterà le sue avversarie in questa fase di qualificazione, che si svolgerà nella capitale ceca. Il torneo coinvolge diverse nazioni e si svolge in questa località europea.

L’ Italia conosce il proprio cammino nella prima fase dei Mondiali 2026-2027 di softball: la WBSC, infatti, ha diramato il calendario del Gruppo A, che comprende anche le azzurre, in programma a Praga, in Cechia, dal 16 al 20 giugno. L’ Italia dell’head coach Craig Montvidas aprirà le danze martedì 16 giugno a mezzogiorno contro il Canada, poi sarà attesa da un doppio impegno mercoledì 17, con Cina Taipei alle 13.00 e con la Cechia alle 19.00. Giovedì 18 giugno sarò la volta dell’ Australia alle ore 13.00, infine venerdì 19 si chiuderà con Cuba alle 10.00. I play-off si disputeranno sabato 20 giugno: si qualificheranno alle Finali, previste dal 5 all’11 aprile 2027 a Brisbane, in Australia, le prime due classificate di ciascun girone, a cui si aggiungeranno due wild card.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball, svelato il calendario dell’Italia nella prima fase dei Mondiali Notizie correlate Hockey ghiaccio: l’Italia maschile cade all’overtime nella prima amichevole in vista dei MondialiUn buon primo test per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, uscita sconfitta all’overtime dall’Austria in occasione del match... Cricket, l’Australia liquida l’Oman nell’ultimo match della prima fase dei Mondiali T20Nell’unico match odierno l’Australia chiude al terzo posto nel Gruppo B grazie alla netta affermazione ai danni dell’Oman con il punteggio di 108/1... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pallanuoto femminile, svelato il calendario del Setterosa nella Division 1 della World Cup; Estate e autunno da vivere: svelato il calendario degli eventi più attesi; Alcaraz, l’ossessione per Sinner e lo sconforto post infortunio. Toni Nadal spinge Carlos verso il no a Parigi. Softball, svelato il calendario dell’Italia nella prima fase dei MondialiL’Italia conosce il proprio cammino nella prima fase dei Mondiali 2026-2027 di softball: la WBSC, infatti, ha diramato il calendario del Gruppo A, che comprende anche le azzurre, in programma a Praga, ... oasport.it Softball, definito il calendario dell’Italia Elite per la prima fase del Mondiale 2026/2027politicamentecorretto.com - Softball, definito il calendario dell'Italia Elite per la prima fase del Mondiale 2026/2027 ... politicamentecorretto.com Giornata di test atletici quest'oggi a Caronno Pertusella per la Nazionale Élite di Softball. Le Azzurre hanno lavorato sotto lo sguardo attento dei preparatori atletici Alessandro Muccino e Tommaso Carfì e del resto dello staff. #ItaliaSoftball #LeAzzurre #softball - facebook.com facebook Grazie alla Federazione Italiana Baseball Softball. #AVoceDeCreature #ServireNonServirsi x.com