milan se saluta odogu occhio al talentino del real madrid

Il Milan sta negoziando l'acquisto di un difensore dal Real Madrid, mentre si avvicina alla conclusione la trattativa per Mario Gila. In uscita, il club potrebbe cedere due giocatori: uno dei difensori, che ha avuto una stagione sotto le aspettative, e un giovane talentino che ha avuto poche occasioni di scendere in campo. Tra i possibili partenti c’è anche un attaccante che ha giocato poco in questa stagione.

Il Milan è attivo su più fronti in difesa, in entrata ed in uscita. Mentre la trattativa per Mario Gila sta entrando nella fase decisiva, in uscita potrebbero esserci due rossoneri: Tomori, complice una stagione sottotono e Odogu, che ha trovato troppo poco spazio nel Diavolo. Quest'ultimo potrebbe partire, proprio per questo motivo, in prestito. Per coprire il buco che lascerebbe in rosa, secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa rossonera starebbe riprendendo quota il nome di Víctor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid. Non è un profilo nuovo per i rossoneri: Valdepeñas era già finito sui radar del Milan negli ultimi mesi e l'interesse si è mantenuto vivo nel tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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