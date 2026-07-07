Milan offerta rifiutata per Gila Il baby Calvani la chiave? L' agente | Ci stiamo lavorando

Il Milan ha rifiutato un'offerta per il giocatore Gila. L'agente del calciatore ha confermato che si sta lavorando per trovare una soluzione, con particolare attenzione al giovane Calvani. Nel giorno in cui Ruben Amorim è arrivato ufficialmente come nuovo allenatore, il club prosegue le operazioni di mercato per rinforzare la rosa.

Nel giorno in cui Ruben Amorim è sbarcato ufficialmente sul pianeta Milan, il Diavolo continua a lavorare per regalare al suo nuovo tecnico tutti i rinforzi richiesti. Dopo Gonçalo Ramos, la proprietà del club si è spostata sul reparto difensivo e l'obiettivo è portare al più presto Mario Gila alla corte dell'allenatore portoghese., Oggi Alejandro Camaño, agente del difensore della Lazio, ha incontrato a Roma i dirigenti biancocelesti per presentare l'offerta del Milan da 25 milioni di euro più bonus. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, però, Lotito ha rifiutato la prima proposta dei rossoneri, giudicandola non congrua alle sue richieste. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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