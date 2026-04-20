Mario Gila, difensore centrale, non ha ancora ricevuto offerte ufficiali da altre squadre. L’agente del giocatore ha confermato che al momento non ci sono proposte concrete e che, chiunque fosse interessato, dovrebbe presentare un’offerta formale. Il calciomercato rimane aperto, ma al momento non ci sono novità riguardo a un possibile trasferimento. Il club rossonero non ha ancora commentato ufficialmente sulla situazione del giocatore.

Continua la stagione del Milan che punta alla conquista di un posto per la prossima edizione della Champions League. Servirà un calciomercato importante soprattutto in difesa. Viste le tante nostre analisi, lunghe ed elaborate, Mario Gila potrebbe essere un colpo perfetto: sia parlando a livello economico (leggi qui), sia per le sue prestazioni stagionali (leggi qui). L'agente del difensore spagnolo ha parlato a Radio Crc. Ecco le parole di Alejandro Camano sul futuro di Gila: "Mario è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione. Ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. Mario ha la testa solo per loro. Io non ho parlato con nessuna squadra della Serie A del futuro di Mario Gila.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gila colpo perfetto per la difesa del Milan. L’agente: “Nessuna offerta. Chi lo vuole …”

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