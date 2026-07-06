Calciomercato Milan rifiutata la prima offerta del diavolo per Gila | si lavora

Notizia in breve

Il Milan ha inviato una prima offerta alla Lazio per il difensore spagnolo, che è stata respinta senza possibilità di negoziazione. La Lazio ha considerato l'offerta troppo bassa rispetto al valore reale del giocatore. La trattativa tra le due squadre per il trasferimento di Gila è ancora in corso, ma al momento non ci sono accordi. Nessuna comunicazione ufficiale su ulteriori sviluppi o nuove proposte.