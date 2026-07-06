Calciomercato Milan rifiutata la prima offerta del diavolo per Gila | si lavora
Il Milan ha inviato una prima offerta alla Lazio per il difensore spagnolo, che è stata respinta senza possibilità di negoziazione. La Lazio ha considerato l'offerta troppo bassa rispetto al valore reale del giocatore. La trattativa tra le due squadre per il trasferimento di Gila è ancora in corso, ma al momento non ci sono accordi. Nessuna comunicazione ufficiale su ulteriori sviluppi o nuove proposte.
Primo scoglio nella trattativa che potrebbe far arrivare a Milano Mario Gila. Il primo approccio ufficiale del Milan per il difensore spagnolo è stato rispedito tranquillamente al mittente da parte della Lazio, che ha giudicato l'offerta rossonera non congrua rispetto al valore del cartellino reale. Calciomercato Milan, rifratta l'offerta per Gila. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'intermediario dell'operazione, ovvero la gente del calciatore Alejandro Camaño, è sbarcato a Roma proprio per presentare la proposta del club rossonero e avviare il dialogo con la dirigenza del club capitolino. La risposta di Lotito però è stata negativa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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@acmilan Rifiutata la prima offerta, occhio perché sarebbe pronto subito un rilancio dei rossoneri, aggiornamenti in serata. Antonio #Silva #Calciomercato #Milan x.com
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