Ruben Amorim ha le idee chiare sul Milan che vorrà avere a disposizione nelle prossime stagioni. Un mix di calciatori esperti e di giovani da crescere seguendo la filosofia di Red Bird che punta anche a realizzare delle plusvalenze. Si spiega così l'interesse per Konstantinos Karetsas, fantasista 18enne del Genk che sta stregando l'Europa. Nato in Grecia nel 2007, il trequartista si è fatto notare per un grande sinistro che gli ha permesso di fornire la bellezza di 18 assist nell'ultima stagione in tutte le competizioni. Abile nel giocare sulla destra per poi rientrare col piede preferito (si muove tranquillamente anche sulla trequarti), Karetsas vanta uno skill non banale, ossia la capacità di calciare con precisione punizioni e calci d'angolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan: occhi su Karetsas, il talento greco dal sinistro 'magico'. Il prezzo è già super, serve l'incastro con Leao

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