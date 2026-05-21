Milan addio Leão a prezzo di saldo | spunta il Manchester United con una contropartita super
Dopo l'ultima partita disputata contro il Cagliari, si fanno insistenti le voci di un possibile trasferimento di Rafael Leão. Il giocatore potrebbe lasciare il club meneghino a un prezzo molto inferiore rispetto a quanto inizialmente preventivato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester United sarebbe interessato all’attaccante portoghese e avrebbe proposto una controfferta che prevede una cessione con una contropartita tecnica di alto livello. La trattativa sarebbe in fase avanzata, ma nulla di ufficiale è ancora stato annunciato.
Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata di campionato, si preannuncia di fondamentale importanza per il destino europeo del Diavolo di Massimiliano Allegri. Con una vittoria sarà aritmeticamente Champions League; con altri risultati esiste il rischio concreto di scivolare in Europa League. Ma la sfida di San Siro potrebbe assumere un significato ancora più profondo: potrebbe essere infatti l'ultima recita di Rafael Leão con la maglia rossonera. La notizia è nell'aria già da qualche settimana e 'Tuttosport' oggi in edicola ha avallato questa teoria. Finora Leão ha collezionato 290 presenze con il Milan, segnando 80 gol e fornendo 65 assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MILANO È ROSSONERA
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