Dopo l'ultima partita disputata contro il Cagliari, si fanno insistenti le voci di un possibile trasferimento di Rafael Leão. Il giocatore potrebbe lasciare il club meneghino a un prezzo molto inferiore rispetto a quanto inizialmente preventivato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester United sarebbe interessato all’attaccante portoghese e avrebbe proposto una controfferta che prevede una cessione con una contropartita tecnica di alto livello. La trattativa sarebbe in fase avanzata, ma nulla di ufficiale è ancora stato annunciato.

Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata di campionato, si preannuncia di fondamentale importanza per il destino europeo del Diavolo di Massimiliano Allegri. Con una vittoria sarà aritmeticamente Champions League; con altri risultati esiste il rischio concreto di scivolare in Europa League. Ma la sfida di San Siro potrebbe assumere un significato ancora più profondo: potrebbe essere infatti l'ultima recita di Rafael Leão con la maglia rossonera. La notizia è nell'aria già da qualche settimana e 'Tuttosport' oggi in edicola ha avallato questa teoria. Finora Leão ha collezionato 290 presenze con il Milan, segnando 80 gol e fornendo 65 assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, addio Leão a prezzo di saldo: spunta il Manchester United con una contropartita super

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MILANO È ROSSONERA

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