Santiago Gimenez non ha ricevuto offerte di trasferimento dopo un'annata segnata da infortuni e zero reti in 16 partite di campionato con il Milan. La sua stagione è stata complicata da problemi fisici, e anche con la nazionale non ha trovato successi. Attualmente, non ci sono trattative in corso per il suo trasferimento o prestito. La situazione contrattuale e le future opportunità restano da definire.

La stagione di Santiago Gimenez è sicuramente da dimenticare. Dopo un'annata difficile con il Milan, siglando 0 reti in 16 partite di campionato (seppur fortemente limitato dagli infortuni), non ha trovato maggiore fortuna con la propria Nazionale. Il Mondiale in casa doveva rappresentare un'occasione di riscatto per il Bebote, che si era detto convinto di poter diventare capocannoniere di tutto il torneo. Nonostante le aspettative, però, Santiago Gimenez ha ricoperto un ruolo più che marginale nel suo Messico: nessun gol e nessun assist, entrando solo dalla panchina e per un massimo di 30 minuti a partita. Come ciliegina sulla torta, nell'ultimo match con l'Inghilterra ha rimediato un grave infortunio alla caviglia che lo terrà fuori dai campi di calcio per almeno un mese e mezzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, nessuna offerta per l'infortunato Gimenez? Ecco la situazione del messicano

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