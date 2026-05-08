Nel prossimo incontro tra Milan e Atalanta, il tecnico rossonero ha deciso di schierare Giménez come titolare in attacco. La partita è decisiva per la squadra, che necessita ancora di sei punti per ottenere la qualificazione in Champions League. La scelta del giocatore messicano rappresenta un elemento importante nel reparto offensivo della formazione milanese. La sfida si presenta come un'occasione cruciale per il club e il suo futuro nella competizione europea.

Massimiliano Allegri è pronto a cambiare volto al suo Milan: contro l'Atalanta, l'allenatore rossonero dovrebbe puntare su Santiago Giménez in attacco. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il messicano è stato provato tutta la settimana a Milanello nella formazione titolare, con un dubbio sul compagno di reparto che resta (provati Pulisic, Nkunku e Leão). Per Giménez una possibilità da non lasciarsi scappare, visto che l'ex Feyenoord non ha ancora segnato in Serie A in questa stagione e ha giocato pochissimo dopo l'infortunio alla caviglia (4 presenze di cui quella più significativa contro il Sassuolo con 31 minuti in campo).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione in attacco: Giménez titolare contro l’Atalanta. Il messicano si gioca anche il futuro

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